Cevdet Yılmaz: Enflasyon 14 aydır kesintisiz geriliyor

Yılmaz, il ziyareti kapsamında, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde "3 Kademe İlçe Teşkilatları, Önceki Dönem Milletvekilleri, İl ve İlçe Başkanları ile Buluşma" programında partililerle bir araya geldi.

Ardından "Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Buluşması"na katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü ilişkiler kuran, toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak politikalarını şekillendiren, katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

Bu anlayışın en güzel örneklerinden birini Konya'da gördüklerini dile getiren Yılmaz, küresel ekonomide ve bölgede yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin, hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Dünyada ticaret savaşlarının yoğunlaştığı, birçok alanda jeopolitik risklerin, savaşların, çatışmaların arttığı bir dönemden geçildiğini anlatan Yılmaz, böyle bir dönemde Türkiye olarak ekonomik politikaları güçlü bir liderlikle, kararlı bir şekilde hayata geçirdiklerini vurguladı.

Ekonomi programı çerçevesinde 4 temel hedeflerinin enflasyonu düşürmek, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah oluşturmak ve 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak olduğunu, bunun için 2023-2024 yıllarında yaklaşık 80 milyar dolar harcama yapıldığını anlatan Yılmaz, "Bu yıl ve gelecek yılki harcamalarla 100 milyar doları aşan bir yükten bahsediyoruz. Dile kolay. En güçlü dediğimiz ekonomileri bile sarsacak bir rakam ama çok şükür bir yandan enflasyonla mücadele ederken, diğer yandan büyümemizi belli bir istikrar içinde sürdürürken, depremin yaralarını da sarıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, en önemli mesele olarak enflasyonu gördüklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın mayıs ayında orada zirveyi gördük. 75,5'e kadar çıktı enflasyon. O tarihten sonra dezenflasyon dediğimiz süreç başladı ve kesintisiz 14 aydır enflasyon oranı geriliyor. En son haziran ayında yüzde 33,5'i gördük. Dolayısıyla 42 civarında bir düşüş gerçekleşti yıllık enflasyon oranında. Yıl sonunda inşallah artık 20'li rakamlardan bahsedeceğiz. Gelecek yıl 10'lu rakamlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da inşallah yeniden tek haneye ulaşacağız."

- "Bu sene inşallah 64 milyar doları aşan bir turizm gelirimiz olacak"

Yılmaz, ülkede ekonomik büyümenin de istikrarla sürdüğünü vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci çeyrek sonunda milli gelirimiz 1 trilyon 371 milyar doları buldu. İnşallah yıl sonunda 1,4 trilyonu aşan bir milli gelirimiz olacak. İhracatımız geçen yıl 262 milyar dolardı. Bu yıl, yıllıklandırılmış baktığımızda, son açıklanan rakamlarla 269 milyara gelmiş durumda. Dünyanın bu zorlu şartlarına rağmen, bölgemizde yaşanan savaşlara, çatışmalara rağmen turizmimiz artmaya devam ediyor. Geçen yıl 61 milyar doları bulduk. Bu sene inşallah 64 milyar doları aşan bir turizm gelirimiz olacak."

Türkiye'nin kamu borç stoku açısından da dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Finansal göstergelerimiz de iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın rezervleri 169 milyar doları buldu, 1 Ağustos itibarıyla rakamı söylüyorum ve yine CDS dediğimiz ülke risk primimiz düşmeye devam ediyor. En son 11 Ağustos rakamı 276. Bu CDS, geçtiğimiz 1-2 yıl önce 700-800'ler civarındaydı." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin uzun vadeli bir vizyonla yoluna devam eden bir ülke haline geldiğini, önemli kazanımlardan birinin de "Terörsüz Türkiye" olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Devlet Bahçeli, diğer siyasi aktörlerle birlikte çok önemli bir inisiyatif başlattı. Bu inisiyatifin özünde şu var, milli birliğimizi güçlendirmek, iç cephemizi sağlamlaştırmak ve bölgemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkarmak, emperyalist birtakım tuzakları boşa çıkarmak, bölgemizde etnik veya mezhebi temeller üzerinden insanları çatıştırmaya gayret edenlerin bu niyetlerini boşa çıkarmak. Bu yönde de güçlü adımlar atıyoruz."

Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda başarılı bir politika yürüttüğünü aktaran Yılmaz, Gazze ve Suriye'de istikrar, huzur ve adaletli bir dünya için çalışmaya gayret edeceklerine dikkati çekti.

- "Deprem için tedbir almak durumundayız"

Konya'da yapılması planlanan projeler ve inşası süren yatırımlara ilişkin bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Konya'nın sivil toplumu, Valiliği, üniversitesi, KOP İdaresi, Kalkınma Ajansıyla ortak bir akılla sürdürülebilir tarım konusunda önümüzdeki dönem yapacağımız çok iş var diye inanıyorum. Konya artık büyüklüğüne bakarsanız hep 'tarım şehri' diye geçmişte anılırdı ama artık bir 'sanayi ve ticaret' şehrine dönüştü. Teknolojik katma değeri yüksek bir ile dönüştü. Bundan da iftihar ediyoruz. Konya'da geçen yıl 4 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdik. İnşallah bu sene yine ihracatını artırmaya devam edecek. Biz de kamu yatırımlarını sürdüreceğiz."

Kentsel dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğuna değinen Yılmaz, "Türkiye bir deprem ülkesi. Çok sayıda fay hattının olduğu bir ülke. Bu gerçeği bilerek yaşamak zorundayız. Şunu da biliyoruz, deprem öncesi yapılan 1 liralık harcama deprem sonrası 7 liralık tasarruf getiriyor. Dolayısıyla riskleri iyi tayin edip bu riskleri azaltıcı tedbirler almak durumundayız. Belediyelerimiz ve merkezi idareyle birlikte inşallah bu dönüşümü devam ettireceğiz. Konya'da da belediyemizin bu yönde önemli çalışmaları var." ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın da konuşmasında, Konya'ya verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka'nın bulunduğu divan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile istişarelerde bulundu.

Yılmaz, programın ardından beraberindekilerle birlikte Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Kaçmazlar Otomotiv'e ait fabrikayı ziyaret ederek, burada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve görevli personelle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra burada sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.