Cinayet gibi kaza: Taksicinin hatası 1 cana mal oldu

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ç. (61) kullandığı 01 T 0193 plakalı otomobil ile ana yoldan yolun karşısına yaya geçidinden geçmek istedi. Bu sırada yaya geçidine girmek için M.Ç. manevra yaptı. Aynı yolda seyir halinde olan Hıdır Pişkin (32) kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklet ile taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Hıdır Pişkin'i 5 Ocak Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Pişkin kurtarılamadı.

Seyhan devriye ekipleri ise taksi sürücüsü M.Ç.'yi gözaltına aldı.