Bakan Kurum'dan Çanakkale'deki yangına ilişkin açıklama

"Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik. 10 binada bulunan 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz."