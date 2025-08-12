Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Kurtulmuş: Komisyonumuz süreci millet adına takip edecek
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor
Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bodrum'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen Berk Köse (31) ile Ezgi El (28), tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 20:37, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 21:08
Bodrum'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Yahşi Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir sitede oturan Berk Köse'ye ulaşamayan yakınları yaşadığı eve gitti.

Kapıyı açan yakınları Köse ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Ezgi El'i kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Köse ve El'in tabancayla başından vurularak öldüğü belirlendi.

Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

