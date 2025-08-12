Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda

Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda israf ediliyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın raporuna göre, meyve-sebzelerin üçte biri sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. En fazla kaybın yaşandığı alanlar restoran ve oteller.

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu konuya ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladı.

SERPME KAHVALTI VE AÇIK BÜFE

İsrafa karşı yoğunlaşılan alanlar, serpme kahvaltı ve açık büfe.

Kişi sayısına göre kahvaltı söyleme zorunluluğunun önüne geçilmesi talep ediliyor.

Serpme yerine tek tek ürünlerin belirlendiği seçme kahvaltının yaygınlaşması hedefleniyor.

Açık büfe yerine ise alakartın yaygınlaştırılması planlanıyor.

Hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

"YÜZDE 50'Sİ ÇÖPE GİDİYOR"

NTV'ye konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, restoranlarda serpme kahvaltıların yüzde 50'sinin çöpe gittiğini ifade etti.