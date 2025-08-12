Plaj dönüşü acı olay: İki aylık Deren öldü, halası gözaltında

Olay, 10 Ağustos Pazar günü saat 15.15 sıralarında Gümüşdere'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel D., Fırat D. ve 2 aylık Deren Lina Dereli ile plaja gitti. Öğle saatlerinde 34 FEH 511 plakalı otomobille plajdan dönen sürücü Yüksel D., hatalı sollama yaptı. O sırada karşı yönden gelen 34 GBH 966 plakalı otomobille yolda ilerleyen Yavuz Y.'nin kullandığı araç, sollama yapan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Yüksel D., Yavuz Y. ve Fırat D. hafif, Deren Lina Dereli ise ağır yaralandı.

2 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 3 kişiyi ambulansla çevredeki hastenelere sevk etti. Ağır yaralanan Deren Lina Dereli ise Sarıyer Çayırbaşı yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 aylık Deren Lina, hastanedeki tüm müdahelelere rağmen dün saat 02.00 sıralarında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

HALA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ölen bebeğin halası olduğu öğrenilen sürücü Yüksel D.'yi gözaltına aldı. Jandarma karakolunda ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Yüksel D. 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Hala Yüksel D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.