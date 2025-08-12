Minibüste başlayıp ormana sıçrayan yangında 3 gözaltı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

