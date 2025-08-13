Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.30'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 07:20, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 08:07
6,1 büyüklüğünde depremin ardından Balıkesir Sındırgı'da artçılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.