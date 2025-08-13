Everest Dağı'nda 10 yıl sonra bir ilk

Nepal, turizmi canlandırmak amacıyla önümüzdeki iki yıl boyunca Himalayalar'daki 97 zirveyi ücretsiz tırmanışa açacak.

Dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmak için ücretler de Eylül ayından itibaren neredeyse on yıl sonra ilk kez artırılıyor. Ücretlerin zirve sezonunda 15 bin dolara çıkarılacağı açıklandı.

Nepal Turizm Dairesi, uygulamanın ülkenin "keşfedilmemiş turizm potansiyelini ve destinasyonlarını" öne çıkarmasını hedeflediklerini belirtti.

Nepal dağcılıkla geçiniyor

Dünyanın en yüksek 10 dağından 8'ine ev sahipliği yapan Nepal'de dağcılık, önemli bir gelir kaynağı. Geçen yıl tırmanış izinlerinden 5,9 milyon dolar elde edilirken, bunun dörtte üçünden fazlası Everest'ten geldi.

Ücretsiz hale getirilen zirveler, Nepal'in Karnali ve Sudurpaschim eyaletlerinde yer alıyor. 5 bin 970 ile 7 bin 132 metre arasında değişen yükseklikleriyle bu dağlar, ülkenin en yoksul ve en az gelişmiş bölgelerinden birinde bulunuyor.

Son iki yılda 421 tırmanış izni

Son iki yılda bu 97 zirveye tırmanan dağcı sayısı sadece 68 olurken, 2024'te Everest için 421 tırmanış izni verildi. 8 bin 849 metrelik Everest son yıllarda aşırı kalabalık, çevresel sorunlar ve ölümle sonuçlanan tırmanış girişimleriyle gündemde.

Nepal Yüksek Mahkemesi, Nisan 2024'te hükümete Everest ve bazı diğer zirvelerde verilen tırmanış izinlerini sınırlandırma talimatı vermişti.

Nepal Parlamentosu'nda görüşülen yeni yasa tasarısı, Everest'e tırmanmak isteyenlerin önce ülkede 7 bin metreyi aşan bir dağı çıkmış olmalarını zorunlu kılacak. Bu durum, Karnali ve Sudurpaschim'deki ücretsiz zirveleri "ideal antrenman alanları" haline getiriyor.