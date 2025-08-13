KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten

Yusufeli HES, yılda 1 milyar 827 milyon kilovatsaatlik elektrik üretimiyle, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını tek başına karşılıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 08:00, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 08:13
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten

Türkiye'nin mühendislik gücünün simge yapılarından Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yıllık 1 milyar 827 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisi üretimiyle yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Bu üretim kapasitesi aynı zamanda Türkiye'nin hidroelektrik üretiminin yüzde 2,5'ine denk geliyor.

ENERJİ ALANINDA SESSİZ DEVRİM

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde en büyük paya sahip olan hidroelektrik santralleriyle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa edildiğini aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye yolunda, kendi gücümüze güveniyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Bayraktar'ın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiği ifade edildi. Söz konusu dönüşümde, hidroelektrik santrallerin temel bir rol üstlendiği vurgulandı. Paylaşımda, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 60'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu, bu oranın neredeyse yarısının ise yaklaşık 33 bin megavatlık kapasiteyle hidroelektrik santrallere ait olduğu bilgisi yer aldı.

KENDİ GÜCÜMÜZE GÜVENİYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, paylaşımında Yusufeli HES'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki rolüne dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki kararlılığının simge yapılarından biri: Yusufeli HES. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye yolunda kendi gücümüze güveniyoruz."

