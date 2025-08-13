Büro Memur Sen'in Kapsam Dışında Kalan 20 Teklif Maddesi Belli Oldu
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Büro -Memur Sen'in sunduğu 120 maddelik teklifin 20'si Kamu İşveren Heyeti tarafından "Toplu sözleşme kapsamı dışında" bırakıldı. 14-19 Ağustos 2025'te yapılacak görüşmelerde ise 84 madde "Yeni Teklif" olarak masada olacak.
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 10:30, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 10:38
Toplu sözleşme masasında alınan karar uyarınca oluşturulan komisyon çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yürütülen çalışmalarda Büro -Memur Sen'in taleplerini içeren 120 maddelik teklif tek tek alındı.
Kamu İşveren Heyeti 20 maddeyi toplu sözleşme kapsamına girmediği için kapsam dışına çıkardı. Kamu Görevlileri Sendikaları bu tespite itiraz ediyor ama edindiğimiz bilgilere göre aşağıda yer alan 20 teklif toplu sözleşme kapsamında ele alınmayacak:
- 1- Sekiz yıla bir kademe uygulamasında 4/B ve 4/C de geçen hizmetlerin de dikkate alınması
- 2- Mahkeme uzmanlığı, müdür yardımcısı ve şef kadrosu ihdası
- 3- Yurtdışı sözleşmeli personele yeşil pasaport hakkı verilmesi
- 4- Sözleşmeli personelin mesleki kıdemi
- 5- Yurtdışı sözleşmeli personelin ücret artışı
- 6- Yurt yönetim memurlarının kadro derecesi
- 7- Adalet hizmetleri sınıfı oluşturulması
- 8- Türkiye İstatistik Kurumu uzmanlığına kurum içinden atanma
- 9- Kurum içi il planlama uzmanlığı sınavı
- 10- Gümrük Muhafaza Memurlarına Fiili hizmet süresi zammı
- 11- Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında gümrük uzman yardımcısı ve gümrük uzmanı kadroları oluşturulması ve kurum içi özel bir sınavla ticaret denetmeni kadrolarına atanma
- 12- Kurum içi il istihdam uzmanlığı sınavı
- 13- Sertifika sahibi personelin İMD kadrolarına atanması (İŞKUR)
- 14- Taşra teşkilatında Sosyal Sigorta Uzmanlığı kadrosu ihdası
- 15- 3. dereceli icra memuru kadro ihdası hakkında çalışma yapılması
- 16- 4/C'den 4/B'ye geçenlerin geçmiş hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi
- 17- MSB'de görev yapan sivil memurların fiili hizmet süresi zammından yararlanması için çalışma yapılması
- 18- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak ilgisine göre bu personelin Teknik Hizmetler Sınıfına veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Geçirilmesi
- 19- EGM'de çalışan emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki personelin emekli olduğunda harca tabi olmadan taşıma ruhsatlı silahtan faydalanması
- 20- SGK'da görev yapan memur ve sözleşmeli personele denetimler sonucu elde edilen idari para cezalarının %10 unun her ay aylıklarıyla birlikte ödenmesi