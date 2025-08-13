Toplu Sözleşmede Büro, Bankacılık Ve Sigortacılık Hizmet Kolunda 84 Teklifin 'Yeni Teklif' Kapsamında Müzakeresi Kabul Edildi

14-19 Ağustos arasında sürecek olan müzakerelerdeki görüşmeye Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri katılacak.

İşte "Niteliği İtibarıyla Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek" 84 adet Yeni Tekliflerden bazıları:

112 Acil Çağrı Merkezi personelinin fazla çalışması

112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı karşılama hizmetlerini yerine getiren personele; büyükşehirlerde yılda toplam 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin büyükşehirlerde on iki diğerlerinde on katını fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir.

Bu ödemeden sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı valilik ve kaymakamlıklar emrinde fiilen görev yapan personeli kapsayacak şekilde en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için çalışma yapılacaktır.

Sözleşmeli adliye çalışanlarının ek ödemeleri

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemeleri Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlara "50 puan", bu iller dışında kalan büyükşehirlerde "40 puan" ve diğer illerde görev yapanlara "30 puan" artırımlı ödenir.

112 Acil Çağrı Merkezi personelinin fazla çalışması

112 Acil Çağrı Merkezlerinde görevli personele hizmetin gereği olarak fazla çalışma yaptırılması durumunda; ayda 50 saati, yılda 350 saati geçmemek üzere saat başına yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin büyükşehirlerde on iki diğerlerinde on katını fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir.

SGK denetmenlerinin tazminat ve ek ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu denetmen ve denetmen yardımcılarının, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar uyarınca yararlanmakta oldukları denetim tazminatı 20 puan, özel hizmet tazminatı 30 puan; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yararlandıkları ek ödemeleri 50 puan artırımlı ödenir.

Gümrük muayene memurları ve ambar memurları

Ticaret Bakanlığı kadrolarında görevli gümrük muayene memurlarının özel hizmet tazminatları 50 puan artırımlı ödenir. Ambar memurlarının iş riski zammı 1500 puan olarak uygulanır.

Gümrük muhafaza memurları taltif ödemesi

Ticaret Bakanlığı emrinde gümrük muhafaza memuru olarak görev yapanlardan resmi tatil(hafta sonları hariç), milli ve dini bayramlarda fiilen görev yapanlara, görev yaptıkları her bir görev için 500 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpımı tutarında nakdi ödeme yapılır.

Bazı il müdürlerinin ücret ve tazminat göstergeleri

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında bulunan il nüfus ve vatandaşlık müdürü il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü (il sivil toplumla ilişkiler müdürü), il basın ve halkla ilişkiler müdürü ve il mahalli idareler müdürü (idare ve denetim müdürü) kadroları 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış, bu Kararnamenin eki II sayılı Cetvelinin 9 sıra nolu bölümüne Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü il müdürü kadrosundan sonra gelmek üzere eklenmiştir.

Bazı üst kurul çalışanlarına ilave ek ödeme

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda yer alan ve 666 sayılı KHK öncesi ve sonrası göreve başlayan personel ayrımı bulunan kurum ve üst kurullarda görev yapan personelden 15.01.2011 tarihinden sonra göreve başlayan devlet memurlarının özel hizmet puanları, unvan ayrımı yapılmaksızın 200 puan artırımlı ödenir.

2006/10344 Sayılı Karar kapsamındaki tazminatlar

Hizmet kolu kapsamındaki tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarda görev yapan şube müdürü, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü ve şef kadrosunda görev yapanların 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli cetvellere göre yararlanma oldukları tazminat oranları 50 puan artırımlı ödenir.