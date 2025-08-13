Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
İstanbul'da iki ailenin taşlı sopalı kavgası kamerada

Sultangazi'de iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı sopalı kavgada, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde kavga yaşandı.

Sokakta iki aile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOPA VE BIÇAKLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İki ailenin üyeleri birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. 1 kişi bıçaklı kavgada yaralandı.Kavga sırasında yaralanan kişi ise bir anda yere düştü.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yaralı otomobile taşınarak hastaneye götürüldü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şüphelileri gözaltına alırken, sokaktaki gerginlik bir süre daha devam etti.

KAVGA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Grup arasında devam eden gerginlik, takviye polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, iki aile arasındaki bıçaklı sopalı kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

