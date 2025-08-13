Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Konut Satışları Temmuzda Arttı!
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor
Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 Konut Satış İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Böylece temmuzda 2025 yılının en yüksek konut satış rakamına ulaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 Konut Satış İstatistikleri verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Böylece konut satışlarında 2025'in en yüksek seviyesi kaydedildi.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Konut satışları ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 oranında artarak 18 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93,2 oranında artarak 121 bin 515 oldu.

Temmuz ayında 4 bin 438; Ocak-Temmuz döneminde ise 28 bin 884 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 124 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 oranında artarak 713 bin 236 oldu.

