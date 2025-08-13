Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Konut Satışları Temmuzda Arttı!
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor
Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, kamu işverenin ilk teklifini açıklamasının ardından 81 ilde eylem kararı aldı. Hükümetin teklifini yetersiz bulan sendika, hakkaniyetli ve gerçekçi bir teklif gelene kadar eylemlerin devam edeceğini belirterek takvimini açıkladı.

Hükümetin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklilerine ilk zam teklifini açıklamasının ardından Memur-Sen 81 ilde eylem kararı aldı.

Dün açıklanan teklifin ardından toplanan Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, ilerleyen süreçte yapılması gereken konular ve atılması gereken adımlar üzerine istişarelerde bulundu.

Kurul sonrası yapılan açıklamalarda 81 ilde eylem kararı alındığı belirtilerek eylem takvimi açıklandı.

Memur-Sen kurulda yapılan değerlendirmeleri ve alınan kararları şöyle özetledi:

  • * Öncelikle Yetkili Konfederasyon Memur-Sen olarak, Kamu İşvereninin 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için yüzde 4 + yüzde 4 olarak açıkladığı, refah payının ve taban aylığa zammın yer almadığı, gerçeklerden uzak, emekliyi de emekçiyi de yok sayan; akla, vicdana, hakkaniyete sığmayan teklifini bir kez daha reddediyoruz.
  • * Türkiye Yüzyılı vizyon ve hedefine uymayan, gelir dağılımında adaleti sağlamayan, memuru açlık ve yoksulluk sınırı arasına mahkum eden teklifi kabul etmiyoruz.
  • * Geçmiş kayıpları telafi etmekten, gelecekteki kaygıları önlemekten, kamu görevlileri ve emeklilerin beklentilerini karşılamaktan, sorunlarını çözmekten uzak bu teklif umut değil hayal kırıklığı üretmiştir.
  • * Cumhurbaşkanımızın; "En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz" sözüne rağmen aynı işi yapan farklı statülerdeki çalışanlar arasında ücret adaletini sağlamayan bu teklifle bir pazarlık mümkün değildir.
  • * Sorunların masada çözülmesine imkan varken işveren bu teklifle kamu görevlileri ve emeklilerini meydanlara çıkmaya zorlamıştır.
  • * İşveren pazarlığa uygun, hakkaniyetli ve gerçekçi bir teklif getirene kadar gerçekleştireceğimiz "Eylem Takvimini" kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Eylem takvimini açıkladılar

Kamu işverenin ilk zam teklifiyle memur ve memur emeklilerini meydanalara çıkmaya zorladığı belirtilirken hakkaniyetli ve gerçekçi bir teklif gelene kadar eylemlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Eylem takvimine göre sendika, 13 Ağustos Çarşamba günü (bugün) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önü dahil 81 ilde eylem yapacak.

14 Ağustos Perşembe günü ise sendikalarımızın müstakil eylemleri ve Emekli Memur-Sen eylemi yapılacak.

15 Ağustos'ta gelecek teklife göre eylemler şekillenecek. Eğer 15 Ağustos'ta gelen teklifin ardından eylemler devam ederse 15-16 Ağustos'ta 81 ilde 'Memur/Emekli Nöbette Eylem Çadırı' kurulacak.

18 Ağustos'ta ise iş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi yapılacak.

