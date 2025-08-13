Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu. Nüfusun yüzde 50,01'ini erkekler, yüzde 49,99'unu kadınlar oluşturuyor.
Kaynak : NTV
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı.
Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.