Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuştu.

Açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Suriye'de yeni bir dönem başladı. Bundan rahatsız olan aktörler, süreci olumsuza çevirmeye çalışıor. Süveyda'daki olayların, bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda. İsrail bölgeye yayılmaya çalışıyor.

Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz. Suriye'de herkes elini taşın altına koymalı. Suriye'de güvenlik problemi olmamalı. Suriye'nin istikrarını bozucu tavırlara müsamaha gösterilmez.

SDG Suriye ile 10 Mart mutabakatına uymuyor. YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor. Sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor. YPG zaman kazanmaya çalışıyor. Bekledikleri olmayacak, istedikleri sonuç asla çıkmayacak. YPS'nin durduğu yer, yer değil. Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler.

YPG'ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce. Suriye'de Türkiye'nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız yok.