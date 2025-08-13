Türkiye'yi duygulandıran asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Sinoplu İbrahim Çetin'in askere gitmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Boyabat'ta yaşayan ve davulculuk yaparak geçimini sağlayan Çetin, ailesiyle çektirdiği fotoğrafı "Sadece garibanlar mı gider askere" notuyla yayınlamıştı.

Fotoğrafının manşetlere konu olduğu ve binlerce kişinin o kareleri paylaştığı Çetin'e ailesi ve arkadaşları tarafından askere uğurlama programı düzenlendi. Söz konusu programa ilçe protokolü de katıldı.

Çetin'e düzenlenen asker uğurlama programında annesi ve erkek kardeşi ile çekildiği hatıra fotoğrafı.

Anneannesini kaybetti

Geçtiğimiz günlerde birliğine teslim olan İbrahim Çetin, acı haberle sarsıldı. Çetin'in anneannesi sabah saatlerinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle vefat etti.

Babası da geçen yıl vefat etmişti

İbrahim Çetin, babası Metin Çetin'i de bir yıl önce kaybettiğini ve acısının hala taze olduğunu askere gitmeden önce yaptığı konuşmada, "Babamın olmayışı da beni duygulandırdı" sözleri ile ifade etmişti.

İbrahim Çetin ve Annesi