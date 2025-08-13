ASELSAN, 54 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 13:30, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 13:31
ASELSAN, 54 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 54 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." denildi.