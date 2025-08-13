Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 13:54, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 13:55
Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.