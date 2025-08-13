Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
İdari Uygulamalar

UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza

Ordu'da gittiği benzin istasyonunda Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) olmadığını gören müşterinin şikayeti üzerine UTTS'ye geçişini gerçekleştirmeyen akaryakıt istasyonuna Defterdarlık tarafından 28 bin Türk lirası para cezası kesildi. Yetkililer; taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonlarına yönelik denetimlerin devam edeceğini, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen mükellefler hakkında yaptırım uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 15:14, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 16:06
UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 05.08.2025 ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2025 tarihli duyurularında, UTTS uygulamasına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla tanınan sürelerin, akaryakıt istasyonları için 2 Haziran 2025, taşıt sahipleri için ise 30 Haziran 2025 tarihinde sona erdiği belirtilmişti. 1 Temmuz 2025 itibarıyla ise UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt fişlerinin gider olarak kullanılamayacağı ve UTTS kapsamındaki yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen ilgili mükellefler hakkında özel usulsüzlük cezalarının uygulanabileceği uyarısı yapılmıştı.

Ordu kentinde gittiği akaryakıt istasyonunda UTTS bulunmaması nedeniyle bir müşterinin yaptığı şikayet üzerine yapılan denetim sonucunda istasyona 28 bin Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, UTTS kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen akaryakıt istasyonlarına 28 bin TL, TTB taktırmayan taşıt sahiplerine ise 7 bin ile 28 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanabileceği, ihlalin tekrarı halinde cezaların artabileceği uyarısında bulundu.

UTTS'ye geçişini gerçekleştirmeyen taşıt sahipleri için cezalar yolda

Yetkililerden alınan bilgilere göre, TTB taktırma zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve aksine hareket eden mükellefler hakkında özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezası uygulanması söz konusu olabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Darphane tarafından yapılan açıklamalarda, herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak için halen UTTS'ye geçmemiş olan akaryakıt istasyonlarının en kısa sürede gerekli işlemleri yaparak UTTS'ye dahil olmaları; Tebliğ kapsamındaki taşıt sahiplerinin ise araçlarına TTB taktırarak yakıt alımlarını UTTS kapsamında gerçekleştirmeleri konusunda mükellefler uyarıldı.

