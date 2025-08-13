Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Ana sayfaHaberler Eğitim

İki ilde okul servisçilerinden zam talebi

Aileler yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanırken İstanbul ve Ankara'da servisçilerden zam talebi geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 15:46, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 15:47
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi

İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıkladı.

Ankara'da yüzde 50 zam talep edilirken İstanbul'da oran yüzde 35 oldu. Ankaralı servisçiler yılbaşında zam alamadıkları için yüzde 50'lik taleplerinin olduğunu söyledi.

NE KADAR OLACAK?

0-3 kilometrede 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya çıkacak. 3-6 km öğrenci taşıma ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselecek.

VELİLER ŞİKAYETÇİ

Veliler, okul tercihlerini yaparken maliyet ve zaman tasarrufu nedeniyle mesafeye dikkat etse de servisçilerin istedikleri tutarlar yüksek bulunuyor.

SERVİSÇİLER: GEÇİNEMİYORUZ

Servis aracı sahipleri de geçinemediklerini ve zammın gerekli olduğunu söylüyor. Borç taksitlerini ödeyemediklerini dile getiren servisçiler, kendilerinin de çocukları olduğu ve okula gönderdiklerini, bundan dolayı da aynı döngü içinde bulunduklarını söylediler.

Zam oranları konusunda son sözü, belediye meclisleri verecek.

