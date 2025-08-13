THY uçak bakım teknisyeni iş kazasında hayatını kaybetti

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknisyen Yusuf Altun'un iş kazasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Üstün, "İştirak şirketimiz THY Teknik AŞ'nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesi'nde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Üstün, kazanın ardından kapsamlı bir inceleme başlatıldığını belirtti.