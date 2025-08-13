Ali Koç'a hakaret eden taraftara seyirden men cezası

Dün akşam Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Feyenord müsabakasında Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç'a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği tespit edilen M.Y. isimli taraftar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Gözaltına alınan şüpheli şahıs vermiş olduğu ifadesinde maçın oynandığı esnada bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu ifade etti. Şüpheli M.Y. hakkında 6222 sayılı Kanun uyarınca bir yıl boyunca Fenerbahçe müsabakalarını oynandığı esnada karakola giderek imza atmak şeklinde seyirden men tedbirine karar verildiği belirtildi. M.Y., savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.