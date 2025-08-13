TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama

TÜİK'in, Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın (YMA) 2003'ten itibaren her yıl düzenli olarak uygulandığı bildirildi.

YMA ile Türkiye'deki bireylerin öznel mutluluk algısı, sağlık, sosyal güvenlik, örgün eğitim, çalışma hayatı, gelir, kişisel güvenlik, adalet, ulaştırma hizmetleri, kişisel gelişim gibi temel yaşam alanlarındaki memnuniyetlerinin ölçüldüğü ve bunların zaman içindeki değişimi takip edildiği belirtilen açıklamada, "2013'e kadar Türkiye toplamı, kent ve kır ayrımında tahmin üretmek amacıyla uygulanan araştırma, 2013'te ilk defa, kentlerin yaşanabilirlik endeksinin de hesaplanabilmesi için il düzeyinde tahmin üretmeye yönelik olarak uygulanmıştır. 2014'ten itibaren araştırmanın örneklem büyüklüğü Türkiye düzeyinde tahmin üretecek biçimde hesaplanmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, TÜİK'in, 2015'te ise illerde yaşam endeksi çalışmasının sonuçlarını açıkladığı anımsatılarak, bu sonuçların mutluluk kavramı ile ilgili olmadığı gibi her yıl il düzeyinde de yapılmadığı vurgulandı.

Mutluluk kavramına yönelik il bazlı araştırmanın 2013'te YMA adı altında gerçekleştirildiği ve bu sonuçlara göre Sinop'un yüzde 77,7 ile en mutlu il olarak açıklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK, 2015'te yaptığı İllerde Yaşam Endeksi çalışmasının sonuçlarını ise 22 Ocak 2016'da kamuoyu ile paylaşmıştır. İllerde yaşam endeksi, konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunmaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi basında yer alan haberlerin TÜİK tarafından yeni yayınlanan bir istatistik olmadığı, haberde sanki TÜİK tarafından yeni yayınlanmış gibi bahsedilmesi kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır."