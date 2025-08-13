Manisa'daki yangınlarla ilgili 2 kişi tutuklandı

Soma ilçesindeki yangınla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin de işlemleri tamamlandı.

Şehzadeler'e bağlı Sarıalan Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta çıkan ve dün kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

