Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulaması hayata geçirildi

İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Bakan Memişoğlu'dan yeşil reçeteli ilaç soruşturması açıklaması
Bakan Memişoğlu'dan yeşil reçeteli ilaç soruşturması açıklaması
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Ana sayfaHaberler Spor

Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulaması hayata geçirildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulamasını hayata geçirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 18:06, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 18:06
Yazdır
Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulaması hayata geçirildi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yaka kamerası uygulamasının ilk olarak 8 Ağustos tarihinde oynanan Gaziantep FK-Galatasaray müsabakasında denendiği, TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık görüntülerin kayıt altına alındığı belirtildi.

7 stadyumda kurulumu tamamlanan kameraların 4. hakemler tarafından da takılacağı ve otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtlarının 5 yıl süreyle saklanacağı aktarıldı.

TFF'nin internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı. Kent güvenliği çözümleri kapsamında geliştirilerek Türkiye'de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. İlk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber