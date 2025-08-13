AK Partili Böhürler, Özel'e Atatürk'ün sözleriyle tepki gösterdi
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Özgür Özel'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Böhürler, "Mustafa Kemal Atatürk, bugün yaşasaydı bu Genel Başkanlara tek cümle kullanırdı: 'Geldikleri gibi giderler!'" dedi.
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 22:52, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 22:53
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"ATATÜRK YAŞASAYDI BU GENEL BAŞKANLARA TEK CÜMLE KULLANIRDI..."
"Cumhuriyeti kuran felsefeden Cumhuriyet Halk partisini bitiren felsefeye.... CHP'de Genel Başkanlar değişse de en hafif tabirle kullandıkları kaba dil değişmiyor. CHP'nin ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, bugün yaşasaydı bu Genel Başkanlara tek cümle kullanırdı: "Geldikleri gibi giderler!"