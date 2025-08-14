Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın özellikle Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına ( 40-70 km/saat ) bekleniyor.

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına ( ) bekleniyor. 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı yapıldı.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Balıkesir: 34°C, az bulutlu ve açık

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Denizli: 40°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 42°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 36°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 35°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 35°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.