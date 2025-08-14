Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı

Bu rakam 2025'in en yüksek aylık satışı olarak kayıtlara geçti. Yüksek faizlere rağmen ipotekli satışların yüzde 60,3 artışla 18 bin 425 adede ulaşması dikkat çekti.

Türkiye'de konut satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu. Böylece geçen ay yılın en yüksek satış adedi görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocakta 112 bin 173, şubatta 112 bin 818, martta 110 bin 795, nisanda 118 bin 359, mayısta 130 bin 25, haziranda ise 107 bin 723 konut satılmıştı. Temmuz 2024'te başlayan artış ivmesi 13'üncü ayda da devam etti. Ayrıca geçen ay tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz verisine ulaşıldı. Rekor, Kovid-19 salgını döneminde başlatılan düşük konut kredisi kampanyası sonrası 229 bin 357 ile 2020 Temmuz'da görülmüştü. Yabancılara yapılan konut satışları ise temmuzda yıllık bazda yüzde 18,6 azalarak bin 913 adede geriledi.

İPOTEKLİNİN PAYI YÜZDE 12,9 OLDU

Yüksek faizlere rağmen temmuzda ipotekli satışlarda yaşanan yüzde 60,3'lük artış dikkati çekti. İpotekli satışlar 18 bin 425 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipoteklilerin payı ise yüzde 12,9'u buldu. Ocak-temmuz dönemi ele alındığında konut satışları yıllık bazda yüzde 24,2 artarak 834 bin 751'e yükseldi. Söz konusu veri tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-temmuz rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki zirve de 854 bin 126 adetle 2020 yılında kaydedilmişti. Yılın 7 ayında ipotekli konut satışları yüzde 93,2 artarak 121 bin 515 oldu. Faiz oranlarındaki yüksekliğe rağmen 7 ayda ipotekli satışlar neredeyse ikiye katlandı.

FAHİŞ KİRA FİYATLARI EV ALMAYA ZORLUYOR

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, sektörle ilgili gerçeği yansıtmayan tüm olumsuz söylemlere ve yüksek faiz oranlarına rağmen satış adetlerinin artmaya devam ettiğini belirtti. Keçeli, "Faiz oranlarındaki yüksekliğe rağmen şu anda konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kalması, uygun fiyatlı konuta erişimin sürmesi ve kiraların çok yükselmesi insanları ev almaya zorluyor. Fiyat artışlarındaki durağanlık böyle devam ettiği sürece satışlar artarak devam edecek. Uzun süredir baskılanan talep artık alım için mecburiyete döndü. Önceden insanlar 'mevduat faizi yüksek, fiyatlar yüksek almayayım' diyordu. Artık bahane kalmadı" dedi.

YILI 1,5 MİLYON ADEDİN ÜZERİNDE TAMAMLARIZ

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da geçen yıl temmuzda başlayan hareketliliğin canlılığını koruduğunu dile getirerek, "2024'teki 1 milyon 478 binlik toplam satışın enflasyonun düşmesi ve faizlerin inmesiyle bu yıl 1,5 milyonun üzerine çıkacağı beklentimiz daha da kuvvetlendi" diye konuştu. Genel konut satışlarının yanı sıra birinci el ve kredili konut satışlarında da hareketlenme sinyallerinin gelmeye başladığını aktaran Yılmaz, her iki satış kaleminde de uzun yıllar ortalamasının altında kalındığını, artışın devam etmesi halinde piyasalar için umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini anlattı.

BORÇLA DA OLSA MOTİVASYON İYİ

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise şunları kaydetti: "Özellikle ipotekli satışlardaki artış, faizli de olsa borçlanarak kiracılıktan ev sahipliğine geçiş motivasyonunun yeniden yükselişte olduğunu gösteriyor. Temmuz ayları genelde sadece yabancılara satışın yükseldiği bir dönemken şimdi durum tersine dönmüş görünüyor. Bu durumu biraz da pandemi sonrası başlayan inşaat ivmesinin bugün tapu devriyle sonuçlanıp tamamlandığı bir aşama olarak değerlendiriyoruz."



