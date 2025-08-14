MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin zorlu mücadelesi havadan ve karadan sürdürülüyor. Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde yaşayan 540 kişi evlerinden tahliye edildi.

Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 07:57, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 09:12
Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı.

Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren karadan yapılan çalışmalara havadan da 5 helikopterle destek verildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alma mücadelesi ikinci gününde sürerken, Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde yaşayan 540 kişi evlerinden tahliye edildi.

Yangına gece boyu karadan 173 araç ve 470 personelle müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

