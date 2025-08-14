Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri, yurt genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için yürüttükleri operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.

Bu çerçevede, bir başarılı operasyon daha gerçekleştirildi.

Operasyonla ilgili detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 12,

❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 2 suçluyu Gürcistan Polisiyle yaptığımız ortak operasyonla yakaladık.



14 SUÇLU YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. isimli şahısların Türkiye'ye iade işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

- "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "E. Y." suç örgütü üyesi B.K. isimli şahıs,

- "Ticari Dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. ve E.O. isimli şahıslar,

- "Nitelikli yağma, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, nitelikli hırsızlık ve yaralama" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.B. isimli şahıs,

- "Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs,

- "Tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S. isimli şahıs,

- "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs,

- "Hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs,

- "Suç örgütü kurma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "A. G." suç örgütü üyesi T.G. isimli şahıs,

- "Dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Y. ve A.Y. isimli şahıslar,

- "Kasten Öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs

- "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan A.T.G. isimli şahıs ve

- "Kasten Öldürme" suçundan ulusal seviyede aranan U.B. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı.



