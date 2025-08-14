MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Eve düşen göktaşı, Dünya'dan yaşlı çıktı

Haziranda ABD'nin Georgia eyaletindeki bir eve düşen göktaşı, uzay kayasını inceleyen bilim insanlarına göre Dünya'dan daha yaşlı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 08:41, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 08:42
Eve düşen göktaşı, Dünya'dan yaşlı çıktı

26 Haziran'da ABD'nin güneydoğusunda gökyüzünde bir alev topunun hızla ilerlediğini görenler şaşkına dönmüştü.

Göktaşının parçaları, Atlanta'nın hemen güneyindeki Henry County'ye bağlı McDonough'da bir evin çatısına düşerek tavanda golf topu büyüklüğünde bir delik ve zeminde bir göçük oluşturdu.

Georgia Üniversitesi Franklin Sanat ve Bilim Fakültesi Jeoloji Bölümü'nde araştırmacı olan Scott Harris, parçaları inceliyor ve meteorun 4,56 milyar yıl önce oluştuğuna inanıyor. Dünya'nın 4,543 milyar yaşında olduğu düşünülüyor.

Harris, üniversitenin basın açıklamasında "Atmosfere girip McDonough'ta yeryüzüne ulaşan bu meteorun uzun bir geçmişi var. Bunu tam olarak anlayabilmek için kayanın ne olduğunu incelememiz ve hangi asteroit grubuna ait olduğunu belirlememiz gerekiyor" dedi.

Parçaları optik ve elektron mikroskobu kullanarak analiz eden Harris, göktaşının düşük metalli sıradan bir Kondrit olduğuna inandığını söyledi.

Harris, "Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan ve artık yaklaşık 470 milyon yıl önce çok daha büyük bir asteroitin parçalanmasına bağlayabileceğimizi düşündüğümüz bir asteroit grubuna ait" dedi.

Meteorun çıkardığı ses ve yaydığı titreşim, yakın mesafeden duyulan bir silah sesine eşdeğerdi. Ev sahibi, Harris'e oturma odasında hala çarpışmadan kalan uzay tozu parçacıkları bulduğunu söyledi.

McDonough adı verilen göktaşı, Georgia tarihinde ele geçirilen 27. göktaşı.

Harris, "Eskiden bunun birkaç on yılda bir gerçekleşmesi bekleniyordu, 20 yıl içinde birden fazla kez değil" dedi.

Bölgeye düşen göktaşının diğer parçaları Cartersville'deki Tellus Bilim Müzesi'nde herkese açık şekilde sergilenecek.

