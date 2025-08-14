Yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı: Metrelerce havaya uçtu
Arsuz ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada motosiklet çarpan yaya ve motosikletteki 2 kişi yaralanırken yayanın çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulduğu anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde feci kaza...
İskenderun istikametinden Arsuz istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan V.Ş.'ye çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce savrulurken kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada motosiklet sürücüsü E.Y., yolcu konumundaki E.K. ve yaya V.Ş. yaralandı.
Yaralılardan sürücü ve yolcunun bilincinin açık olduğu, yayanın ise kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.