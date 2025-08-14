2025-DGS Sonuçları Açıklandı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih ve yerleştirme süreçlerine ilişkin detaylı bilgilere de aynı platform üzerinden ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2025-DGS Sonuçlarına Nasıl Erişilir?

14 Ağustos 2025 saat 10.00 'dan itibaren sonuçlar açıklanacaktır.

saat 'dan itibaren sonuçlar açıklanacaktır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapacaktır.

ve ile sisteme giriş yapacaktır. Sonuçlara ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşılacaktır.

Sonuç Sorgulama

2025-DGS Sınav Sonuçları bağlantısı üzerinden sınav sonuçlarınızı detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.