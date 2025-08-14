2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 10:01, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 10:32
2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih ve yerleştirme süreçlerine ilişkin detaylı bilgilere de aynı platform üzerinden ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2025-DGS Sonuçlarına Nasıl Erişilir?
- 14 Ağustos 2025 saat 10.00'dan itibaren sonuçlar açıklanacaktır.
- Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapacaktır.
- Sonuçlara ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşılacaktır.
Sonuç Sorgulama
2025-DGS Sınav Sonuçları bağlantısı üzerinden sınav sonuçlarınızı detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.