Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
Toplu Sözleşmede Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kolunda 20 Teklifin 'Yeni Teklif' Kapsamında Müzakeresi Kabul Edildi

Sağlık Sen'in 8. Dönem toplu sözleşmede hazırladığı 70 maddeden 20 sinin Kamu İşveren Heyetince ilk kez yeni teklif kapsamında müzakere edilebilir olduğu 10 unun ise kapsam dışında kaldığına karar verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 12:57, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 12:58
Toplu Sözleşmede Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kolunda 20 Teklifin 'Yeni Teklif' Kapsamında Müzakeresi Kabul Edildi

14-19 Ağustos arasında sürecek olan müzakerelerdeki görüşmeye Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri katılacak.

İşte "Niteliği İtibarıyla Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek" 20 adet "Yeni Teklif" ten bazıları:

Gece tazminatı

Bu hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlarda günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışanlardan haftalık çalışma süresini akşam saat 20.00'den sabah saat 08.00'e kadar geçen sürede tamamlayanların veya vardiya usulü ile çalışanların, çalıştıkları sürelere ait aylık ve ücretleri %50 zamlı olarak ödenir.

Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatı personeline ve araştırmacılara döner sermaye

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca döner sermaye ödemelerinden faydalanmayan personeli ve Sağlık Bakanlığı kadrolarında bulunan 375 sayılı KHK'nın geçici 11 inci maddesi kapsamındaki "araştırmacı" unvanlı personel 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme alır.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan hastane müdür ve müdür yardımcılarının taban ödeme katsayısı

Yükseköğretim kurumlarına hastane müdürü ve hastane müdür yardımcısı olarak görev yapanlara Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe ekli Ek-4 tablodaki taban ödeme katsayısı 0,80 olarak uygulanır.

Aile hekimliğinde maaşa esas puan

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmeliklerde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil) tavan ücret üzerinden belirlenen tutarlar %10 artırımlı uygulanır.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikler ile belirlenen kayıtlı kişiler için ödenecek ücret katsayılarında, aile hekimliği çalışanlarının kayıtlı kişilerin belirli sürelerde birime müracaat etmemesi halinde nüfus grupları için öngörülen katsayının yarısının esas alınacağına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Özel görev kıyafeti

Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı kapsamındaki personelin, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi kapsamında personele verilmesi öngörülen giyecek yardımları bedeline ilaveten görev (iş) kıyafeti olarak altı ayda bir 2 adet forma, 2 adet önlük, 1 çift ayakkabı, 2 adet terlik, 2 adet çorap verilir.

Fazla çalışma ücreti

Bu hizmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen ve 657 Sayılı Kanun ek 33 üncü maddesi ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca nöbet ücretinden yararlananlar hariç, memurlar ile sözleşmeli personele, fazla çalışma yaptırılması halinde, ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fiili fazla çalışma ücreti ödenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda resmi bayram günleri ile iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle fiilen görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde egzersiz görevlerini yapmış sayılırlar.

Kurumlar arası yer değişikliği

Devlet Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanun kapsamında görev yapan aynı unvanlı memurların yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı naklen atanmalarına bilgi işlem teknolojileri kullanılarak kolaylaştırılması konusunda taraflarla birlikte çalışma yapılacaktır.

Servis ve toplu taşıma kartı uygulaması

Sağlık Bakanlığı'na bağlı şehir hastaneleri ile devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde görev yapanların mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanamadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilir.

