Toplu Sözleşmede Yerel Yönetim Hizmet Kolunda 15 Teklifin 'Yeni Teklif' Kapsamında Müzakeresi Kabul Edildi

14-19 Ağustos arasında sürecek olan müzakerelerdeki görüşmeye Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri katılacak.

İşte "Niteliği İtibarıyla Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek" 15 adet Yeni Tekliflerden bazıları:

Zabıta ve İtfaiye Maktu Mesai Ücretleri

Zabıta ve itfaiye personellerine, merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenerek ödenen aylık maktu fazla çalışma ücreti beş katı artırımlı ödenir.

Sosyal Denge Sözleşmelerinden Yararlanma

Sosyal denge sözleşmelerinden aynı usul ve esaslar dahilinde Valiler, belediye başkanları ve meclis üyelerinden gelen belediye başkan yardımcıları da yararlanır.

Yerel Yönetim Hizmet Kolundaki Müfettişlerin Hakları Artırılmalıdır

Büyükşehir Belediyesi ve bunlara bağlı genel müdürlükler ile il ve ilçe belediyelerinde ve il özel idarelerinde görev yapan müfettişlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (2) sayılı Cetvele göre dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 65 puan, (3) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

Zabıta Personeline Yıpranma Payı Verilmelidir

Zabıta personeli; 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamına alınarak fiili hizmet zammından faydalandırılmalıdır.

Yerel Yönetimlerde Uzman Kadrosunda Bulunanların Özel Hizmet Tazminatı Oranı Artırılmalıdır

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre Uzman kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 80 puan ilave edilir.

Uzman yardımcısı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 50 puan ilave edilir.

Gece Çalışma Ek Ücreti

Belediye ve bağlı kuruluşlarında zabıta ve itfaiye hizmetlerinde görev yapan personele, akşam saat 20:00 ile sabah saat 06:00 arasında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkları her gün için (80) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda gece çalışma ek ücreti ödenir.

Yerel Yönetimlerde Denetim Ve Saha Tazminatı

Bu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinden kurum dışında denetim veya tespit görevlerini yerine getirenlere fiilen çalıştıkları her gün için 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda denetim ve saha tazminatı ödenir.

İl Özel İdarelerinde Çalışan Personele Ek Tazminat Ödenmelidir

İl Özel İdaresi personeline, her ay aylıklarıyla birlikte 2.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ödenir.