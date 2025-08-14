TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının üçüncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Karahan açıklamasında "Enflasyon ara hedefleri yüzde 24 hedefini ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" ifadelerine yer verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor.
Buna göre, enflasyon tahmin aralıkları 2025 yılı için yüzde 25-29 seviyesine, 2026 için ise yüzde 13-19 seviyesine yükseldi.
Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:
- - Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.
- - 2024 yılı Haziran ayından bu yana enflasyondaki düşüş kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
- - Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
- - Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz
- - Enerji emtia fiyatları geçtiğimiz toplantı dönemine göre bir miktar arttı.
- - Ekonomilere göre farklılaşan dinamiklere rağmen faiz indirim süreçleri nisan ayı sonrasında da ülkeler genelinde devam etti.
- - Özel tüketimin büyümeye katkısının belirgin olarak gerilediği görülüyor.
- - İkinci çeyrekte sanayi üretim endeksinde artışın yavaşladığını görüyoruz.
- - İmalat sanayiinde kapasite kullanımı son 1 yıldır geçmiş dönem oratlamasının altında seyrediyor.
- - Manşet işsizlik oranı ikinci çeyrekte bir miktar artmakla birlikte geçmiş dönem ortalamalarının altında.
- - İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı
- - Kartla yapılan harcamalar tüketimde ivme kaybının devamına işaret ediyor
- - Cari açığın milli gelire oranının 2. çeyrekte yüzde 1,3 civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz
Enflasyon açıklamaları
- - Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor
- - Enflasyon Temmuz'da 2024 Mayıs zirvesine kıyasla 42 puan düşüş kaydetti
- - Enflasyon son üç ayda piyasa beklentilerinden düşük gelse de hizmetteki atalet tahminlerimizin üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor
- - Enflasyon son 3 ayda öngördüğümüz tahmin aralığında gerçekleşti.
- - Enflasyonda kademeli yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.
- - Daha önce belirttiğim gibi Ağustos ayında öncü veriler kademeli yavaşlamanın süreceğine işaret ediyor.
- - Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda yavaşlama görüyoruz
- - Enflasyon beklentileri tüm sektörlerde geriledi
- - Enflasyon beklentileri iyileşmesine rağmen hala tahminlerimizin üzerinde.
Para politikasına yönelik açıklamalar
- - Sıkı para politikası duruşumuz dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak
- - Sıkı para politikasını sürdürmeye ve sonuçlarını da kademeli olarak almaya devam ediyoruz
- - Finansal koşullarda sıkılık devam ediyor
- - PPK kararı sonrası Temmuz'un ilk haftasına göre tüketici kredisi faizleri 5,3, ticari kredi faizleri 5,5 puan geriledi
- - Bundan böyle veri akışına bağlı revize edebileceğimiz verilerin yanı sırarapor dönemler arasında olağanüstü gelişmeler olmadıkça değiştiremeyeceğimiz ara hedeflerimizle karşınıza çıkacağız
İlk iki toplantıda açıklanan enflasyon tahminleri nelerdi?
7 Şubat'ta gerçekleştirilen 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 yıl sonu için enflasyon tahmini yüzden 21'den yüzde 24'e çıkarılmıştı. Enflasyon tahminleri 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı. Ayrıca, 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralığı yüzde 19-29 olmuştu. 2026 yılı için tahmin aralığı ise yüzde 6-18 olarak açıklanmıştı.
22 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. Enflasyon raporunda ise enflasyon tahminleri ve enflasyon tahmin aralıkları değiştirilmemişti. Enflasyon tahminleri 2025'te yüzde 24, 2026'da yüzde 12 ve 2027'de yüzde 8 seviyesinde korunmuştu.