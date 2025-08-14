Bir orman işçisi daha şehit oldu
Bir orman işçisi daha şehit oldu
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı

Suriye'de 8 Aralık'ta Esad rejiminin düşmesinden bu yana gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine döndü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 11:33, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 11:38
Yazdır
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı

Esad rejiminin sona ermesinden bu güne, yaklaşık 8 ayda 400 binin üzerinde Suriyeli ülkelerine döndü.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 8 Aralık 2024 sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı.

2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652'ye ulaştı.

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

RANDEVU ALMAK ŞART

Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, "randevu.goc.gov.tr" adresi üzerinden ikamet ettikleri şehirdeki il göç idaresi müdürlüğünden randevu alıyor.

İkamet edilen şehirdeki il göç idaresi müdürlüğünce "gönüllü geri dönüş formu", çıkış yapılacak sınır kapısının bulunduğu şehre seyahat için "yol izin belgesi" ve gerekli ise muvafakatname belgesi düzenleniyor.

Evrakı tamamlanan Suriyeliler, eşyalarıyla geldikleri Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde, Hatay Cilvegözü, Hatay Yayladağı, Hatay Zeytindalı, Kilis Öncüpınar, Kilis Çobanbey, Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Akçakale kara hudut kapısına ulaşacakları otobüslere yerleşiyor.

Sınır kapısına ulaşan Suriyelilere parmak izi doğrulamaları yapılıyor, gümrük işlemlerinin ardından sınır kapısından çıkışları sağlanıyor.

Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyelinin işlemleri bulundukları ilde yapılabildiği gibi doğrudan sınır kapısına gidilmesi halinde de gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca, gönüllü geri dönüşler Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gözlemleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber