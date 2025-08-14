Caretta caretta yavruları mavi sularla buluştu

Bir orman işçisi daha şehit oldu
Bir orman işçisi daha şehit oldu
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Caretta caretta yavruları mavi sularla buluştu

Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavruları zorlu yolculuğun ardından mavi sularla buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 11:45, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 11:38
Yazdır
Caretta caretta yavruları mavi sularla buluştu

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı (EKAD) Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında akademisyen ve gönüllülerin caretta carettalar için gece gündüz tuttukları "yaşam nöbeti" devam ediyor.

Manavgat ilçesindeki yaklaşık 16 kilometrelik Kızılot Sahili'nde görev yapan akademisyen ve gönüllüler, her sabah 04.00'da kalkıp sahilde kilometrelerce yürüyerek çalışma gerçekleştiriyor.

Dernek görevlileri, tespit ettikleri yuvaları üzerine bilgisi yazılı çubuk yerleştirip GPRS ile işaretleme yapıyor. Görevliler ayrıca, yuvaların etrafını tahta çubuklar ve uyarıcı levhalarla çevirerek korumaya alıyor.

Ekiplerin, mayıs ayından bu yana koruduğu yuvalardan çıkan yavrular zorlu yolculuğun ardından mavi sularla buluşuyor.

Caretta caretta yavrularının kumdan çıkarak denizle buluştuğu anlar görüntülendi.

Denizle buluşan 1000 yavrudan 1 ya da 2'si erginliğe ulaşabiliyor

EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, Antalya sahillerinin nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar için önemli olduğunu söyledi.

Belek ve Kızılot'un Avrupa'nın en büyük yuvalama alanları arasında yer aldığına dikkati çeken Polat, "Bu yıl 1952 yuva tespiti yaptık. Bu yuvaların henüz 350'sinden yavru çıkışı oldu. Şu ana kadar yaklaşık 15 bin yavru denizle buluştu. Yuva sayısının 2100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Polat, bilgilerini işledikleri yuvaları yavru çıkışları tamamlanınca kontrol etmek amacıyla açtıklarını yuvalarda sıkışan yavruları da kurtardıklarını kaydetti.

Yuvalardaki yumurtalardan yavru sayılarını tespit ettiklerini vurgulayan Polat," Yaptığımız iş zor ama nesli tükenme tehlikesi altındaki bir hayvana yardım etmek ve yavruların mavi sularla buluşmasına şahitlik etmek bizi mutlu ediyor. " diye konuştu.

Denizle buluşan 1000 yavrudan 1 ya da 2'sinin ergin birey haline geldiğini vurgulayan Polat, ergin bireylerin de 15-20 yıl sonra aynı kumsala gelip yuva yaptığını dile getirdi.

Bu nedenle yavruların denizle buluşmasının çok önemli olduğuna işaret eden Polat, şöyle konuştu:

"Bu aylarda ATV ve arazi araçlarıyla insanlar sahillere girmemeli. Aksi takdirde yuvalar eziliyor ve yavrular kumun altından çıkamıyor. Ayrıca sahile piknik yapmaya gelenlerin çöplerini toplamaları gerekiyor. Geçen yıllarda çöpler arasında sıkışan ve denize ulaşamayan yavrular bulmuştuk. Bölgede önemli bir duyarlılık oluştu. Turizmciler ve tatilcilerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Sahaya çıktığımız zaman tatilcileri bilgilendiriyoruz."

Polat, Kızılot'ta bu yıl 7 farklı ülkeden 100'den fazla gönüllü ile çalıştıklarını ve eylül sonuna kadar bölgede görev yapacaklarını söyledi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber