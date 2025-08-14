Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki'nin AK Parti'li Mücahit Birinci tarafından yalan ifade vermesi konusunda baskı yaptığını ve 2 milyon dolar istediğine dair yargı sistemini de eleştirdiği açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz konusu olaya ilişkin konuştu.

14 Ağustos 2025
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'AK Parti'li Mücahit Birinci'ye dair iddialarını değerlendirdi.

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuşan Bakan Tunç şunları söyledi:

"CHP'nin HSK'ya verdiği dilekçenin ekinde de bir avukatın soruşturma kapsamında müvekkili ile yaptığı bir görüşme. Ne diyor bu görüşmelerde 'Şöyle şöyle davranırsan bu noktada senin serbest kalman için uğraşırım" Kim diyor bunu?

"Yargıyla ne alakası var"

Soruşturma kapsamındaki bir şüpheli ile avukat arasındaki konuşma. Bunun yargıyla, savcıyla ne alakası var? Savcı müvekkiline şu tarihte getir demişse, ifadesini alalım demişse burada yargı mensuplarının, savcıların suçlanması söz konusu değil.

Tabii ki bu HSK tarafından detaylı incelenecek. HSK üyelerine de hakaret etti HSK üyelerinin seçim usulünü eleştirdi. Yargı mensuplarımıza hakaret edildi. CHP son zamanlarda belki içlerindeki karışıklık nedeniyle adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü."

