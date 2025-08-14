Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip Bey, 'turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, 12:00'yi bekle. AK Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi" sözleriyle işaret ettiği basın toplantısını gerçekleştirdi. Özel, "Saat 12:00 bir kesit, bundan öncesi ile bundan sonrası farklı olacak" dedi.

Özgür Özel, eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin Silivri'de tutuklu olan iş insanı Murat Kapki'ye giderek 1,5 sayfalık sözde itirafçı ifadesini önüne koyduğunu, bunu imzalaması ve 2 milyon dolar vermesi halinde tahliye olacağını söylediğini iddia etti.

Özel, Kapki'nin buna ilişkin savcılığa yaptığı suç duyurusu dilekçesini de paylaştı.

AK Parti'den iddialara ilk yanıt

Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kim iktidar adına güç kullanıyorsa, adaleti etkilemeye çalışıyorsa alçaktır, şerefsizdir. AK Parti buna müsade etmez. Asıl olan ahlak ve adalettir" dedi.