Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Çerçioğlu, Aydın'a daha önce nasıl hizmet ettiyse bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğini söyleyerek, "Bugün hakkımda birtakım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım" şeklinde konuştu.

Tek derdinin ülkeye ve Aydın'a hizmet etmek olduğuna dikkati çeken Çerçioğlu, "Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, Aydın'ın 1'inci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.