Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor

Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar yükselişle 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 14:45, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 14:57
Yazdır
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, 8 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artarak 84 milyar 909 milyon dolardan 87 milyar 607 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara geldi.

Böylece toplam rezervler 168 milyar 988 milyon dolar olan seviyesinden, 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Bir önceki hafta 63 milyar 199 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 372 milyon dolar artarak 67 milyar 571 milyon dolara geldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber