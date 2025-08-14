Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
2025 Ağustos İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme duyurusu yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 19:50, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 20:00
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan ve kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme işlemleri yapılacak.
Duyuru için tıklayınız.