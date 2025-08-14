Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Eyüpspor'un milli kalecisi Berke Özer, Lille'e transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da forma giyen milli kaleci Berke Özer, Fransa ekibi Lille'e toplam 5 milyon avro karşılığında transfer oldu.

İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4,5 milyon avro garanti ve 500 bin avro bonus olmak üzere toplam 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Geride kalan iki sezonda Eyüpspor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı ekipte toplamda 65 maçta görev yaptı.

