Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip: 55 tesis kapatıldı

Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip: 55 tesis kapatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilajla mücadelede Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, ocak ayından bu yana Marmara Havzası'nda gerçekleştirilen denetimlerde 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uyguladı, 55 tesisin faaliyetini durdurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 22:34, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 23:44
Yazdır
Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip: 55 tesis kapatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ni müsilaj tehdidinden arındırma ve ekolojik dengesini korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılında ortaya çıkan müsilajın ardından 6 Haziran 2021'de Bakanlık koordinasyonuyla 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanmıştı. Eylem planının en önemli maddesini ise Müsilaj Bilim Kurulu üyelerinin de işaret ettiği atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan azot ve fosfor yükünü azaltmak oluşturuyordu. Bu kapsamda eylem planında, bölgede bulunan atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürme zorunluluğu yer aldı.

Süre doldu, ileri arıtma taahhütleri yerine getirilmedi

Eylem planı kapsamında Marmara Denizi Havzası'ndaki belediyelerin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmaları için verilen süre 15 Haziran 2025'te sona erdi. Ancak gelinen noktada tesislerin dönüşümü, kapasite artışı ve revizyonuna yönelik Bakanlığa sunulan 169 iş planından sadece 42'si tamamlandı. 2021 yılında Marmara Bölgesi'nde yüzde 51 olan ileri biyolojik atık su arıtma oranı sadece yüzde 0.7'lik artışla yüzde 51,7'e yükseldi.

7 ildeki 480 tesiste eş zamanlı denetim sürüyor

Bakanlık, taahhütlerin yerine getirilmemesi üzerine 23 Haziran'da Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ildeki 480 tesiste eş zamanlı denetimlere başladı. Mevcut atık su arıtma tesislerinin ileri atık su arıtma sistemine geçip geçmedikleri, standartlara uygun faaliyet gösterip göstermedikleri 50 kişilik denetim ekibi ile 24 yetkili çevre laboratuvarının desteğiyle devam ediyor.

Şarköy'deki derin deşarja ve Marmaraereğlisi'ndeki ATT'ye ceza

Bakanlık ekipleri bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı. İleri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapmadığı belirlenen Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki ihlallerle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin lira idari ceza uygulandı.

Daha önce de kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 6 milyon 687 bin lira ceza kesilmişti. Yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı'na da 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulanmıştı. Diğer illerden alınan numunelerin incelemeleri sürüyor.

Bu yıl 55 tesis kapatıldı

Marmara Havzası'nda bu yıl ocak ayından bugüne kadar 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirdi. 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandı. 55 tesise kapatma cezası verildi. Ayrıca yine bu yıl Marmara Denizi'nde, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik 34 bin 467 deniz aracı denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 60 deniz aracına 978 bin 909 bin 257 lira idari ceza uygulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber