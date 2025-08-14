İstanbul Boğazı'nda arızalanan ham petrol yüklü gemi kurtarıldı

Bu arada, ekiplerin kurtarma operasyonu sırasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Cebelitarık'tan Romanya'ya seyir halindeyken Kandilli önlerinde hızı düşen 90.730 ton ham petrol yüklü TENACITY VENTURE isimli 249 metre boyundaki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-8 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-5 ve Kurtarma-11 römorkörümüzce yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

