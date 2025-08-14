SPK 3 şirketin sermaye artırımını onayladı

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 278 milyon liralık, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 120 milyon liralık bedelli, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin iç kaynaklardan 400 milyon liralık sermaye artırım talebini onayladı.

Kurul, Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri AŞ'nin 15 milyar liralık, Loras Holding AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık, D Yatırım Bankası AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 60 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

SPK, Değer Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık ve Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

- Yeni faaliyet izinleri

Kurul, Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ "Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" kurma talebini olumlu karşıladı.

SPK, Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin münhasıran gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmek ile sınırlı olmak üzere faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebini uygun bulurken, Tera Yatırım Bankası AŞ'nin, "Tera Varlık Kiralama Anonim Şirketi" ünvanlı bir varlık kiralama şirketinin kurulmasını teminen hazırlanan esas sözleşme metnine uygun görüş verilmesi talebini de olumlu karşıladı.

- Suç duyurusu ve idari para cezaları

Sermaye Piyasası Kurulu, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, şirkete 872 bin 282 lira idari para cezası uyguladı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.