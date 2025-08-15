Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
AFAD'dan Balıkesir'deki deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'de depremden etkilenen alanlarda, 285 ekip ve 570 personel ile hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

15 Ağustos 2025
Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından çalışmaların, AFAD koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında sistematik şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte depremden etkilenen Şahinkaya, Yaylacık, Çaygören, Süller, Armutlu, Küçükbükü, Çakıllı ve Kızılgür mahallelerinde ikamet eden vatandaşları ziyaret ettiği ifade edildi.

Bölgede 285 ekip, 570 personel ile hasar tespit çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, geçici barınma kapsamında konteyner kurulumu başta olmak üzere, iyileştirme çalışmaları hakkında da vatandaşların bilgilendirildiği kaydedildi.

Depremin yaralarının en kısa sürede sarılacağına işaret edilen açıklamada, bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için tüm kurum ve kuruluşların vatandaşların hizmetinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye hızlıca 200 yaşam konteyneri ulaştırılmıştı ve depremin ilk 36 saati içerisinde yer çalışmaları tamamlanarak konteyner kurulumuna başlandı. Depremin üçüncü gününde 104 konteyner kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi. Konteyner yerine nakdi barınma desteğini tercih eden 200 ailemizin taleplerini karşılamak için ise gerekli işlemler tamamlanmış olup ödemeleri yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıkça konteyner kurulumu veya nakdi destek çalışmaları devam etmektedir. Devletimizin tüm imkanları, kurum ve kuruluşları ile birlikte milletimizin hizmetindedir."

